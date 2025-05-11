РФ обстріляла Донеччину: пошкоджено десятки будинків та інфраструктуру

Результат обстрілів ЗС РФ Донеччини. Фото: Донецька ОВА

РФ обстріляла Донеччину: пошкоджено десятки будинків та об'єкти інфраструктури. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



У Покровському районі у Святогорівці пошкоджено агропідприємство. У Мирнограді поранено людину, зруйновано шість будівель.

Результат обстрілів ЗС РФ Донеччини. Фото: Донецька ОВА

У Шахівській громаді пошкоджено кілька складів. У Покровську поранено людину та пошкоджено житловий будинок. У Краматорському районі в Сергіївці пошкоджено шість об'єктів сільського господарства.



Костянтинівці поранено мирного жителя, зруйновано чотири багатоповерхівки, шість приватних будинків, дві лінії електропередач і газопровід.

Результат обстрілів ЗС РФ Донеччини. Фото: Донецька ОВА

В Іллінівці, Довгій Балці, Берестку та Олександро-Калиновому пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. У Бахмутському районі в Сіверську пошкоджено п'ять житлових будинків. За добу із зони бойових дій евакуйовано 117 осіб, зокрема 17 дітей.

Нагадаємо, у ніч на 11 травня російські війська здійснили масовану атаку 108 ударними БПЛА типу «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів.