ЗСУ зафіксували самогубство російського солдата на Сумщині

Самогубство окупанта зафіксувала аеророзвідка. Фото: кадр із відео

Аеророзвідка 67-ї окремої механізованої бригади зафіксувала черговий випадок самогубства російського солдата на Сумщині.



На відео видно, як окупант приставив зброю до підборіддя та вистрілив собі в голову.



«Самогубець дня від передозування пропагандою загинув "за дєдов"», - іронічно прокоментували українські військові.



За минулу добу ЗСУ ліквідували 1310 російських загарбників. Також знищено два танки, шість бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, одну РСЗВ та один засіб ППО.



Крім того, Сили оборони збили 55 дронів оперативно-тактичного рівня та знищили 117 автомобілів і три одиниці спеціальної техніки.