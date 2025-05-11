З 14 травня розпочинається НМТ — важливі зміни для абітурієнтів в окупації

В Україні з 14 травня розпочинається основна сесія вступних іспитів до закладів вищої освіти у форматі національного мультипредметного тесту та триватиме до 25 червня.



НМТ проводиться четвертий рік поспіль у комп'ютерному форматі замість традиційного ЗНО.



Передбачено дві сесії тестування, що опубліковано на ресурсі «Освіта.UA». Крім основної сесії, буде проведено додаткову — з 14 по 25 липня.



Як наголошує Центр прав людини Zmina, незаконно впроваджені на тимчасово окупованих територіях (ВОТ) освітні стандарти не відповідають українським освітнім стандартам. Також країна-агресор заборонила на окупованій території викладання української мови та історії України.



Правозахисники зібрали ресурси, які допоможуть абітурієнтам з СОТ підготуватися за скороченими програмами за різними рівнями — початковими, базовими (середніми або достатніми) та поглибленими (високими).



Також зазначимо, що бажаючі абітурієнти з прифронтових та окупованих територій зможуть вступити на бюджетну форму навчання за спрощеною процедурою без складання НМТ.



Усі подробиці та нюанси надходження для абітурієнтів з окупованих та прифронтових територій можна знайти за цим посиланням.