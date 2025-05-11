Бійці ЗСУ заявили про застосування «Шахедів» із касетними боєприпасами

Повітряні сили підтвердили застосування «Шахедів» із касетними осколковими бойовими елементами (ОБЕ). Про це повідомили бійці Повітряних Сил ЗСУ в блозі «Соняшник».
За попередніми даними, «Шахед» скидає до 20 ОБЕ з висоти 200-250 метрів, а потім завдає удару другою БЧ як стандартний дрон.
ОБЕ вибухають із затримкою від 2 до 20 годин, вражаючи площу до 75×40 метрів. Розміри ОБЕ становлять 50×370 мм, вони пофарбовані в чорний колір і містять 1464 вражаючих елементи.
У разі виявлення ОБЕ рекомендується негайно покинути зону радіусом 150 метрів.
Нагадаємо, у ніч на 11 травня російські війська здійснили масовану атаку 108 ударними БПЛА типу «Шахед».
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