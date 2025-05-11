США схвалили передачу Україні сотню ЗРК Patriot

У п'ятницю, 9 травня, представник американського Конгресу заявив , що США схвалили передачу Німеччиною 100 ракет Patriot Україні.

Незважаючи на те, що зброя належить Німеччині, їхнє постачання в інші країни не може здійснюватися без узгодження з американським урядом, пише The New York Times.

На тлі постійних обстрілів українських міст та інших населених пунктів Україна має гостру потребу в системах протиповітряної оборони. Тільки вони здатні ефективно збивати російські балістичні ракети.

Наразі Україна має вісім таких систем, але з них працюють лише шість. Видання зазначає, що «Європа хоче озброїти Україну, але програє в часі».

Нагадаємо, днями Румунія висунула Україні вимогу про компенсацію за ППО Patriot, яка раніше була поставлена українському народу для захисту від російських обстрілів, які забирають життя людей.