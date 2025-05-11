Окупанти тиснуть на бізнес: м'ясокомбінат у Луганську під загрозою закриття

У Луганську м'ясопереробний завод «Луганські делікатеси» опинився під загрозою закриття після суворої та необґрунтованої перевірки окупаційної влади.



За інформацією руху опору «Жовта Стрічка», продукцію підприємства конфіскували нібито через відсутність необхідного маркування. Тепер роботу заводу повністю зупинили, а подальша доля виробництва під питанням.



Місцеві жителі впевнені, що цей тиск — спроба усунути конкурента для російських імпортерів, продукція яких помітно поступається за якістю. Ситуація продовжує розвиватися.