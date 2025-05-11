Армія РФ завдала удару по приватному сектору в Краматорську

О 12:55 армія РФ завдала удару по приватному сектору Краматорська. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
«За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. З'ясовуємо наслідки», - написав він на своїй сторінці у Facebook.
На місці події працюють рятувальники та екстрені служби. Деталі про руйнування уточнюються.
Раніше, 10 травня, в результаті обстрілів російських військ у Донецькій області було поранено трьох мирних жителів.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях