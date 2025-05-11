У Сімферополі запустили фейкове медіа «Таврія» на вкраденому обладнанні з Херсона

У Сімферополі відкрили студію псевдомедіа «Таврія» на вкраденому обладнанні з Херсона. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).
Після втечі з Херсонщини у 2022 році росіяни вивезли техніку «Суспільне.Херсон» і використали її для створення фейкового телеканалу «Таврія». Тепер пропагандистське медіа влаштувалося в Сімферополі. Причина — кадровий дефіцит.
В окупованому Херсоні не вдалося знайти виконавців для кремлівських сценаріїв, тому студію перемістили ближче до кримського готелю, де «проживає» призначений Росією голова тимчасово окупованої території Херсонщини Володимир Сальдо.
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