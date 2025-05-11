11 травня – річниця фейкових «референдумів» на Донбасі, які призвели до кровопролиття

У 2014 році сепаратисти ініціювали створення «ДНР/ЛНР» і провели з цього приводу сумнівне голосування, порушивши цим основні статті Конституції України.

Зокрема, грубим чином було порушено конституційну ст. 73, згідно з якою «виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання щодо зміни території України».

У ст. 72 Конституції йдеться, що «всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою або Президентом України відповідно до їхніх повноважень…»

Голосування проходили в умовах хаосу, непрозорості, що поставило під великий сумнів їхні результати.

Так звану «незалежність "ДНР" і "ЛНР"» у 2014 році не визнали ні Росія, ні Європа, ні США. а саме незаконне дійство призвело до ескалації тривалого збройного протистояння між ЗСУ та сепаратистами.

На сьогодні «ДНР/ЛНР» визнано Росією, Сирією та КНДР.

Відповідно до українського законодавства, дані території вважаються тимчасово окупованими Росією.