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ЗСУ вдарили по штурмових групах РФ біля шахт «розумними» авіабомбами

11 травня 2025, 17:07

ЗСУ вдарили по штурмових групах РФ біля шахт «розумними» авіабомбами

Удар по загарбниках РФ у районі шахт. Фото: кадр із відео Удар по загарбниках РФ у районі шахт. Фото: кадр із відео

Повітряні Сили ЗСУ опублікували добірку відео, на яких зафіксовано удари по штурмових групах російських військ, що пересувалися біля шахт. Про це повідомили пілоти ЗСУ в блозі «Соняшник».

Українські пілоти Су-27 атакували окупантів за допомогою високоточних авіабомб GBU-39 і GBU-62. Застосування «розумних» боєприпасів дало змогу завдати точкових ударів по російських позиціях.

Подробиці операції та кількість втрат противника уточнюються.

Раніше МіГ-29 скиданням GBU-39 знищив бліндаж і вогневу позицію РФ у Тьоткіно. Також екіпаж Су-27 за допомогою високоточної бомби GBU-62 знищив російську переправу.

 

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