Головне за день: Переговори у Туреччині призначено на 15 травня. Як громадяни Таджикистану опиняються на війні

Політика



Володимир Путін заявив, що РФ пропонує відновити прямі переговори з Україною "без попередніх умов" у Туреччині 15 травня. За його словами, «не виключено, що вдасться домовитись про нове перемир'я, проте не уточнив, коли це може початися.



Президент Туреччини Ердоган прийняв пропозицію провести переговори між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня.



Володимир Зеленський закликав до повного припинення вогню із завтрашнього дня і заявив, що чекатиме на Путіна в Туреччині в четвер особисто.



Держсекретар США Рубіо відвідає Туреччину 14-16 травня для участі у неформальній зустрічі глав МЗС країн НАТО, йдеться у офіційній заяві Держдепу США.



Суспільство



У Сумській області триває евакуація мешканців прикордонних Білопільської, Ворожбянської та Краснопільської громад.



У Луганську м'ясопереробний завод "Луганські делікатеси" опинився під загрозою закриття. За інформацією руху опору "Жовта Стрічка", продукцію підприємства конфіскували нібито через відсутність необхідного маркування. Наразі роботу заводу повністю зупинили, а подальша доля виробництва під питанням.



Близько 930 громадян Таджикистану воюють на боці Росії в Україні, близько 200 з них уже загинули, деяким лише 18 років, пише таджицьке видання Your.tj. Від кількох днів до кількох місяців з моменту призову до загибелі – саме стільки триває в середньому життя контрактника, котрий опинився на війні, яку четвертий рік веде Росія проти України. На боці Росії, за даними українського проекту «Хочу жити», воюють кілька сотень громадян Таджикистану.



Бойові дії



Армія РФ завдала удару по приватному сектору в Краматорську. У селі Павлівка Запорізької області внаслідок авіаударів пошкоджено житлові будинки, поранено двох людей. У Херсоні пошкоджено електромережі. Енергетики розпочнуть ремонтні роботи, коли зникне загроза повторних атак.



За даними аналітичного проекту DeepState, російські окупаційні війська просунулися в районі Макіївки, Олександрополя та Розливу.