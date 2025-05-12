ППО збила 55 ударних БПЛА і 30 імітаторів: атака РФ у ніч на 12 травня

ППО збила 55 БПЛА РФ. Фото: Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 12 травня ППО України збила 55 ударних БПЛА і 30 безпілотників-імітаторів. Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.







З 23:00 11 травня противник атакував територію України 108 дронами, включно з Shahed та іншими типами БПЛА.



На 08:30 підтверджено збиття 55 ударних дронів і ще 30 імітаторів були локаційно втрачені без наслідків. Унаслідок атаки постраждали Одеська, Миколаївська, Донецька та Житомирська області.

Раніше російський дрон атакував вантажний поїзд на Донеччині.