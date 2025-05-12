До штурмів Часового Яру росіяни залучили президентський полк ФСБ. Ілюстративне фото

Російські війська залучили до штурмів Часового Яру окремий президентський полк ФСБ, оскільки вже значний час не мають успіху на цьому напрямку. Про це в ефірі «Суспільне. Студія» розповів пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак.

За його словами, російські війська не залишають спроби захопити Часів Яр. Протягом «перемир'я», запропонованого РФ, окупанти продовжували проводити штурм українських позицій із застосуванням артилерії та дронів.

«Про якийсь режим тиші, про який заявляв противник, саме на нашому відрізку фронту не йшлося. Усі ці три дні мало чим відрізнялися від попередніх кількох місяців», — сказав Петричак.

Спікер зазначив, що російські окупанти постійно змінюють тактику, але не мають успіху.

«Зараз проти нас стоїть 98-ма парашутно-десантна дивізія. Дуже сильний супротивник. І останні кілька тижнів додався новий супротивник, який значно посилив їх. Це окремий президентський полк ФСБ. Це спеціалісти найвищого рівня. Наразі нам довелося стикатися з дуже інтенсивними боями. І дуже акуратною та точною роботою», — сказав він.

Спікер додав, що російські війська стикаються зі значними труднощами під час штурмів Часового Яру, тому вони були змушені залучити найбоєздатніші сили для боїв у місті.