ЗСУ вразили окупантів, які намагалися сховатися в трубі: 5-та ОШБр показала удари FPV

5-та окрема штурмова Київська бригада ЗСУ показала удари FPV-дронами по позиціях ворога, зокрема по російських окупантах, які намагалися сховатися в трубі. Про це повідомили у пресслужбі підрозділу.
«Уражено піхоту, артилерійські гармати, мотоцикл, укріплення та засоби зв'язку противника», - йдеться в повідомленні 5 ОШБр.
За минулу добу втрати російських загарбників склали 1170 осіб.
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ЗСУ продовжують активно використовувати FPV-дрони для точкових ударів по позиціях ворога.
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