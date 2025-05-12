ЗСУ вразили окупантів, які намагалися сховатися в трубі: 5-та ОШБр показала удари FPV

Укриття окупантів. Фото: кадр із відео

5-та окрема штурмова Київська бригада ЗСУ показала удари FPV-дронами по позиціях ворога, зокрема по російських окупантах, які намагалися сховатися в трубі. Про це повідомили у пресслужбі підрозділу.







«Уражено піхоту, артилерійські гармати, мотоцикл, укріплення та засоби зв'язку противника», - йдеться в повідомленні 5 ОШБр.



За минулу добу втрати російських загарбників склали 1170 осіб.

Також знищено:

8 танків,

27 бойових броньованих машин,

48 артилерійських систем,

3 засоби ППО,

141 безпілотник оперативно-тактичного рівня,

171 одиниця автомобільної та 6 одиниць спеціальної техніки.

ЗСУ продовжують активно використовувати FPV-дрони для точкових ударів по позиціях ворога.