РСЗВ ЗСУ вдарила по базі морпіхів РФ у Курській області

Удар по Рильську РФ. Фото: кадр із відео

РСЗВ Himars, імовірно, завдала удару по пункту дислокації 40-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Рильську (Курська область). Відео з наслідками атаки опублікував Telegram-канал «Exilenova+».

наші ресурси повідомлення, що розгортання 40th Separate Marine Brigade був hit.



We are waiting for official information. https://t.co/ye6VVHbcpP pic.twitter.com/1cyIoN4VrO — Exilenova+ (@Exilenova_plus) May 11, 2025



На кадрах видно військових, які розбирають завали на місці удару.



«Очікуємо на офіційну інформацію», - ідеться в підписі до відео.



Попередньо, удар завдано з реактивної системи залпового вогню Himars. Офіційні джерела поки що не підтвердили інформацію.

Раніше 5-та окрема штурмова Київська бригада ЗСУ показала удари FPV-дронами по російських окупантах, які намагалися сховатися в трубі.