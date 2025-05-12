Вранці росіяни вдарили по багатоповерховому будинку у Дружківці

Вранці 12 травня російські окупаційні війська завдали удару по житловому сектору в місті Дружківка Донецької області.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Андрій Панков.

Зазначається, що удару було завдано о 4:50.

«Загарбники влучили у багатоповерховий будинок. Внаслідок удару пошкоджено близько 15 квартир, вибито вікна, налякано мешканців», — написав Панков на своїй сторінці в соціальній мережі.

Він додав, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.