П'ятеро людей поранено на Донеччині через російські обстріли 11 травня

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 11 травня. Фото: ОВА

Російські окупаційні війська протягом минулої доби 36 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів 5 людей дістали поранень. Про це станом на ранок 12 травня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Золотому Колодязі Шаховської громади пошкоджено 3 адмінбудівлі; у Новотроїцькому пошкоджено агропідприємство. У Покровську, Леонтовичах та Гришиному поранено по одній особі; у Родинському пошкоджено 10 гаражів. У Добропіллі пошкоджено підприємство.

Краматорський район. У Новому Лиманської громади поранено 2 особи. У Дружківці пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль, лінія електропередач та газопровід.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

З лінії фронту евакуйовано 116 осіб, зокрема 6 дітей, зазначив начальник ОВА.