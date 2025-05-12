Понад 50 тисяч жителів досі залишаються у Слов'янську — МВА

У Слов'янську на Донеччині досі залишаються понад 50 тисяч мешканців.

Про це в ефірі «Суспільне. Студія» розповів начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

За словами начальника МВА, кількість мешканців не змінилася за останні півроку.

Раніше повідомлялося, що 7 травня о 22:45 російська авіація скинула авіабомбу ФАБ-250 на мікрорайон Машмет у місті Слов'янськ Донецької області. В результаті було пошкоджено двоповерхові будинки та промислову зону.