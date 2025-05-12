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ССО знищили штурмову групу РФ із восьми осіб у тилу ворога

12 травня 2025, 11:48

ССО знищили штурмову групу РФ із восьми осіб у тилу ворога

ССО знищили групу із 8 окупантів РФ. Фото: кадр із відео ССО знищили групу із 8 окупантів РФ. Фото: кадр із відео

Бійці одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували штурмову групу російських військових у тилу ворога. Про це повідомили в Командуванні ССО.



Група ССО вела розвідку за лінією бойового зіткнення, коли помітила рух восьми ворожих штурмовиків. Командир групи наказав зайняти більш вигідні позиції та атакувати противника.

Раптовий вогневий контакт завершився ліквідацією всієї ворожої групи. Українські бійці провели обшук тіл і продовжили розвідку без втрат.

Раніше Повітряні сили ЗСУ вдарили по штурмових групах РФ біля шахт «розумними» авіабомбами.

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