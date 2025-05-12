Під Ізюмом загинув волонтер з Австралії — Sky News

Біля Ізюму на Харківщині загинув волонтер гуманітарної організації з Австралії. Про це сьогодні повідомляє Sky News з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албанезе.

«З поваги до приватного життя сім'ї та відповідно до наших зобов'язань існує межа того, що ми можемо сказати публічно в даний момент. Я можу підтвердити, що він не був учасником конфлікту в Україні, був волонтером гуманітарної організації», — сказав Албанезе.

За його словами, Міністерство закордонних справ надає підтримку сім'ї загиблого.

За інформацією Австралійської телерадіомовної корпорації, яка послалася на неназване військове джерело в Україні, волонтер та його британський колега загинули минулого тижня біля східноукраїнського міста Ізюм від поранень, отриманих під час вибуху вдосконаленого вибухового пристрою у будівлі.