Зеленський поїде на переговори до Стамбула, навіть якщо Путін відмовиться припинити вогонь — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Delfi

Президент України Володимир Зеленський приїде до Туреччини, де 15 травня можуть пройти переговори з Росією, навіть якщо російська влада відмовиться перед цим припинити вогонь.

Про це повідомило американське видання Axios, посилаючись на слова неназваного українського посадовця.

Раніше Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним у Стамбулі у четвер, 15 травня, а також очікує, що Росія погодиться на «повне та тривале» припинення вогню, починаючи з понеділка, 12 травня.

«У нас в Україні немає жодної проблеми вести переговори — ми готові до будь-яких форматів», — заявив Зеленський у відеозверненні, опублікованому ввечері 11 травня.

Президент України зазначив, що сподівається на те, що «Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може».

«Ми готові говорити, щоби закінчити війну. Четвер, Туреччина», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про відкриття «вікна можливостей» для врегулювання конфлікту в Україні. Зокрема, турецький лідер ухвалив пропозицію провести відповідну мирну зустріч у Стамбулі 15 травня 2025 року.