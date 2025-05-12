Покровський напрямок залишається одним із найактивніших: ворог підтягнув артилерію

Самохідна гармата росіян «Гіацинт-Б». Фото: кадр із відео

Покровський напрямок залишається однією з найактивніших ділянок фронту. Ворог активізувався вздовж усієї лінії від Богатиря до Костянтинівки, повідомляє боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним «Осман».



За його словами, на південний захід від Костянтинівки окупантам вдалося просунутися через слабку підготовку деяких українських підрозділів і недостатні можливості ударних дронів.

Просування ЗС РФ у бік траси Покровськ-Костянтинівка. Фото: скріншот DeepState

Автор Telegram-каналу «Офіцер+» також підтверджує високу активність російських військ.



«Втрати ворожої піхоти щодня колосальні. Іноді здається, що це нереальні цифри, але штурми тривають 24/7», - пише він.

Просування ЗС РФ на Покровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

За даними бійців, окупанти стягнули на Покровський напрямок велику кількість артилерії для підтримки штурмів. За останню добу ЗСУ знищили близько 30 артилерійських систем противника.

Загалом минулої доби на Покровському напрямку наші захисники зупинили 70 штурмових і наступальних дій ворога в районах 12 населених пунктів.