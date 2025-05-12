СБУ затримала агентку ГРУ, яка коригувала обстріли ЗС РФ по Краматорську і Слов'янську

Затримано мешканку м. Слов'янськ. Фото: СБУ

СБУ затримала агентку російської військової розвідки, яка коригувала удари по українських військових на Донеччині. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.



За даними слідства, працівниця закладу харчування вела приховану зйомку військових і техніки ЗСУ дорогою на роботу. Для маскування вона вдавала, що спілкується по відеозв'язку.

Затримана мешканка м. Слов'янськ. Фото: СБУ

Зібрані дані агентка відправляла співробітниці госпіталю Міноборони РФ, яка завербувала її через проросійські Telegram-канали. У СБУ встановили особу цієї «зв'язкової».



Під час обшуків у затриманої вилучили два телефони з доказами співпраці з російськими спецслужбами.



Зловмисниці висунуто підозру за статтею 111 КК України (держзрада в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 18-річні готувалися підірвати наряд поліції у Рівному за завданням із РФ.