Екс-ватажок угрупування «ДНР» закликав військових до заколоту у разі заморозки війни

Павло Губарєв

Колишній «народний губернатор Донбасу», ветеран «Русской весны» Павло Губарєв у «День ДНР» закликав російських військових не здавати зброю у разі заморожування війни. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

«Напередодні можливого підписання угод про заморожування конфлікту. Звернення до військовослужбовців, які сьогодні виконують завдання у рамках СВО на території України:

Поки йде війна із зовнішнім ворогом, "наша" злочинна влада воює проти інтересів країни і цілеспрямовано проти російського народу, завдаючи шкоди російській державності незрівнянно більшою, ніж це робить Україна (разом із НАТО).

Добре подумайте, перш ніж добровільно роззброюватися після бойових дій. Інших варіантів може не бути.

"Здамо зброю — здамо країну!". Росію і наш народ у ситуації, що склалася, врятує лише Організація збройного російського народу!», — написав він.

Нагадаємо, Павло Губарєв — один із перших політичних лідерів проросійських сепаратистських протестів на південному сході України навесні 2014 року, під час яких оголосив себе «народним губернатором» Донецької області, проте не отримав реальної влади. Був одним із самопроголошених лідерів підконтрольного Росії угруповання «ДНР». Організував громадську організацію «Народне ополчення Донбасу», відповідав за вербування людей до «Народної міліції ДНР».

У березні 2014 року Павла Губарєва заарештувала СБУ, а пізніше його було звільнено в рамках обміну на офіцерів українських спецслужб. Пізніше Губарєв став начальником Мобілізаційного управління «міністерства оборони ДНР».