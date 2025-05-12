Трамп підтримає ультиматум Путіну, якщо не буде перемир'я — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Завищені вимоги глави Кремля Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні дратують американського лідера. США можуть запровадити додаткові санкції проти Росії.

Про це повідомили джерела видання Bloomberg.

За даними співрозмовників, президент США у приватних розмовах дав зрозуміти, що за потреби він готовий запровадити додаткові санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський та його союзники в Європі наполягали, щоб Росія погодилася на 30-денне припинення вогню та пригрозили різким посиленням санкцій у разі відмови.

«Коаліція охочих» фактично висунула Путіну ультиматум, попередивши, що 12 травня почнеться новий процес санкцій, якщо Росія не припинить вогонь.

Трамп спочатку був більш обережним у публічних коментарях, а Путін проігнорував вимоги Заходу. За словами знайомого зі змістом розмов чиновника європейського уряду, Трамп схвалив їхню заяву і у приватних бесідах дав зрозуміти, що підтримає їх.

Не виключено запровадження додаткових санкцій, якщо Путін виявить незговірливість. Максималістські вимоги глави РФ про припинення війни почали дратувати Трампа, який обіцяв, але не забезпечив мир у перші 100 днів другого президентського терміну, зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський приїде до Туреччини, де 15 травня можуть пройти переговори з Росією, навіть якщо російська влада відмовиться перед цим припинити вогонь.