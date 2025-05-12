Костянтинівка під ударом: росіяни атакували місто дронами та авіабомбами ФАБ-250

Результат обстрілу РФ. Фото: Костянтинівська МВА

У першій половині дня Костянтинівка знову опинилася під ворожим обстрілом. Спочатку російські війська атакували місто ударним FPV-дроном, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Результат обстрілу РФ. Фото: Костянтинівська МВА

«На щастя, внаслідок цієї атаки постраждалих немає, матеріальних збитків не зафіксовано», - зазначив він.



Пізніше окупанти завдали три авіаудари по місту з використанням авіабомб типу ФАБ-250. Унаслідок атаки було пошкоджено фасади житлових будинків, частково зруйновано лінії електропостачання та пошкоджено ділянки залізничної колії.

Пошкоджені ділянки залізничної колії.

Місцева влада закликає жителів за можливості евакуюватися в більш безпечні регіони.

Контакти для евакуації: