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Костянтинівка під ударом: росіяни атакували місто дронами та авіабомбами ФАБ-250

12 травня 2025, 14:48

Костянтинівка під ударом: росіяни атакували місто дронами та авіабомбами ФАБ-250

Результат обстрілу РФ. Фото: Костянтинівська МВА Результат обстрілу РФ. Фото: Костянтинівська МВА

У першій половині дня Костянтинівка знову опинилася під ворожим обстрілом. Спочатку російські війська атакували місто ударним FPV-дроном, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Результат обстрілу РФ. Фото: Костянтинівська МВА

«На щастя, внаслідок цієї атаки постраждалих немає, матеріальних збитків не зафіксовано», - зазначив він.

Пізніше окупанти завдали три авіаудари по місту з використанням авіабомб типу ФАБ-250. Унаслідок атаки було пошкоджено фасади житлових будинків, частково зруйновано лінії електропостачання та пошкоджено ділянки залізничної колії.

Пошкоджені ділянки залізничної колії.

Місцева влада закликає жителів за можливості евакуюватися в більш безпечні регіони.

Контакти для евакуації:

  • 050 567 88 87
  • 093 420 18 83

 

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