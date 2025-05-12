Прикордонники збили 6 російських «Шахедів» за добу: де саме

Знищений «Шахед». Фото: кадр із відео

Прикордонники показали, як збивали російські БПЛА. За минулу добу бійці Державної прикордонної служби України знищили шість «Шахедів», повідомили у пресцентрі ДПСУ.

Прикордонники збили 6 російських «шахедів» за день



Два безпілотники збили на Одещині, один – на Чернігівщині, ще три – на Миколаївщині. pic.twitter.com/hyTMbFpFpQ — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) May 12, 2025



«Два безпілотники збили в Одеській області, один — на Чернігівщині, ще три — на Миколаївщині», - уточнили у відомстві.



Зазначається, що всі дрони були знищені за допомогою стрілецької зброї та ППО. Прикордонники продовжують патрулювати небо для виявлення та нейтралізації ворожих дронів.

Нагадаємо, у ніч на 12 травня ППО України збила 55 ударних БПЛА та 30 безпілотників-імітаторів.