Очільник турецького МЗС заявив, що Україна та РФ найближчими днями зможуть досягти компромісу

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Фото: ТАСС

Україна та Росія найближчими днями зможуть досягти компромісу щодо контактів про припинення війни. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє ТАСС.

За словами очільника турецького МЗС, «найближчими днями сторони українського конфлікту зможуть досягти компромісу щодо контактів про врегулювання».

Фідан додав, що Туреччина готова зробити будь-який внесок в українське врегулювання, особливо як посередник і сторона для переговорів.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський приїде до Туреччини, де 15 травня можуть пройти переговори з Росією, навіть якщо російська влада відмовиться перед цим припинити вогонь.