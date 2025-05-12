Удар FPV-дрона у Сумах: безпілотники РФ залітають усе далі

Удар FPV-дрона РФ. Фото: кадр із відео

Російські FPV-дрони продовжують атакувати українські території все далі від лінії фронту. Сьогодні на околиці Сум унаслідок атаки дрона було уражено автомобіль енергетиків. Одна людина загинула.



Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов. За його словами, противник застосовує FPV-дрони з дальністю до 30 км, а також FPV-крила, здатні досягати цілей на відстані до 60 км. Після першої атаки на автомобіль енергетиків відбулися ще два удари.







«Чи думають про цю проблему наші військові? Не сумнівайтеся. Я знаю, що захист прифронтових міст — одне з пріоритетних завдань командування. Але процес створення багатоешелонної системи захисту потребує часу та ресурсів», - зазначив Бескрестнов.



Він додав, що серед рекомендацій — використання систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) не тільки на фронті, а й у тилу. Однак дрони ворога використовують частоти 190-350 МГц, і РЕБ, здатні ефективно працювати в цьому діапазоні, є лише в обмеженої кількості підрозділів.

Раніше вже повідомлялося про атаку російського БПЛА на автомобіль енергетиків у Сумській області. Крім того, фіксувалися випадки застосування противником FPV-дронів на оптоволоконному управлінні, один з яких вразив реактивну систему залпового вогню HIMARS.



Нагадаємо, Україна та країни НАТО продовжують нарощувати спільні зусилля з протидії такій загрозі.