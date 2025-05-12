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У Росії заявили про неможливість зустрічі Путіна та Зеленського 15 травня

12 травня 2025, 17:19

У Росії заявили про неможливість зустрічі Путіна та Зеленського 15 травня

Про неможливість зустрічі Путіна та Зеленського у Стамбулі 15 травня заявили у російській Раді Федерації. Ілюстративне фото Про неможливість зустрічі Путіна та Зеленського у Стамбулі 15 травня заявили у російській Раді Федерації. Ілюстративне фото

У Раді Федерації РФ заявили про неможливість зустрічі Путіна та Зеленського 15 травня у Стамбулі, пише сьогодні «Агентство. Новини».

Зазначається, що з'явилася перша реакція з боку російської влади на пропозицію Володимира Зеленського провести особисті переговори між ним та Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня.

Як випливає з коментарів віцеспікера Ради Федерації Костянтина Косачова та заступника голови комітету з міжнародних справ у Радфеді Володимира Джабарова, Росія відхиляє цю пропозицію.

Косачов у коментарі для телеканалу «Росія 24» назвав заяву Зеленського «комедіантством та виставою».

«Так зустрічі на найвищому рівні, тим більше в такій складній ситуації, абсолютно точно не організуються», — заявив Косачов.

Віцеспікер Ради Федерації навів у приклад «опрацювання потенційної зустрічі» Путіна з президентом США Дональдом Трампом, додавши, що «непідготовлена зустріч гірша, ніж її відсутність».

За словами віцеспікера Ради Федерації, президент України «намагається "перевести стрілки" на Росію, звинуватити її у нібито недоговороспроможності».

«Зеленському зустріч із президентом Росії зараз не потрібна від слова абсолютно. Ось він цієї зустрічі має боятися», — сказав Косачов.

Джабаров заявив, що Зеленського до Стамбула ніхто «не запрошував».

«Хто його запрошував до Стамбула? Невже він вважає, що з ним наш президент зустрічатиметься особисто, з людиною, яка заплямувала свої руки кров'ю невинних людей, яка зрадила пам'ять про великий подвиг і українців, і всього радянського народу, подвиг свого діда? Хто він такий, щоб із ним сідати за стіл переговорів?», — сказав Джабаров.

Заяву Зеленського заступник голови комітету з міжнародних справ у Радфеді оцінив як «хитрощі», щоб «потім сказати про свою готовність до переговорів». Переговори, за словами Джабарова, «вестимуться, але спеціально призначеним представником, як це було вже не раз».

Інший заступник голови комітету з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що «ймовірність [того, що зустріч у Стамбулі відбудеться,] є, але вона не стовідсоткова», тому що «все може так чи інакше стикнутися у впертість Києва».

За словами Клімова, «безпосередня участь лідерів наших держав також не є вирішенням усіх проблем».

«Добре, приїде Володимир Володимирович Путін. Приїде Зеленський. А що далі? Як самі переговори вести? Чи братиме хтось ще участь? Там Трамп якраз у цих числах буде недалеко. Чи виявить він бажання взяти участь? І таких питань ще дуже і дуже багато», — сказав Климов.

Напередодні Зеленський заявив, що готовий прилетіти до Стамбула 15 серпня.

«Я буду в Туреччині цього четверга, 15 травня, і я очікую, що Путін також приїде до Туреччини. Особисто. І я сподіваюся, що цього разу Путін не шукатиме виправдань, чому він "не може" приїхати», — сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Це стало реакцією на недільну вимогу Трампа до Києва «негайно» погодитись на пропозицію Путіна щодо поновлення переговорів у Туреччині. Ці переговори запропонував Путін у ніч на неділю.

Київ спочатку заявив, що готовий до цієї зустрічі лише у разі початку перемир'я, проте після недільної заяви Трампа Зеленський написав про готовність зустрітися з Путіним.

У публікації у Telegram президент України писав, що ця зустріч може відбутися у разі початку перемир'я. Однак пізніше видання Axios з посиланням на неназваного українського чиновника повідомило, що Зеленський прибуде до Туреччини у четвер, навіть якщо Росія не погодиться розпочати припинення вогню у понеділок.

Як пояснював Трамп, переговори у Стамбулі необхідні, щоб «визначити, чи можлива угода... І якщо ні, європейські лідери та США... зможуть діяти відповідним чином».

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