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«Почало «прилітати» все ближче»: поліцейські врятували маму із сином з прифронтового Мирнограда

12 травня 2025, 18:38

«Почало «прилітати» все ближче»: поліцейські врятували маму із сином з прифронтового Мирнограда

Евакуація мами із сином з Мирнограда. Евакуація мами із сином з Мирнограда.

Екіпаж поліції «Білий янгол» евакуював жінку похилого віку з дорослим сином з мікрорайону Молодіжний у прифронтовому місті Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.

Армія РФ цілодобово завдає ударів по місту.

За словами евакуйованих, вони вирішили їхати, бо почало «прилітати» дедалі ближче.

«Немає ні інтернету, ні світла, ні води. Було вже нестерпно залишатися», – заявили люди.

Правоохоронці доставили родину до волонтерського пункту, звідки вони вирушать до родичів у безпечний регіон.

Нагадаємо, що «Нова пошта» закрила останнє відділення у прифронтовому місті Костянтинівка Донецької області.

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