Трамп не виключає можливості своєї участі у переговорах України та Росії у Стамбулі: Зеленський відреагував

Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Можлива зустріч України та Росії у Стамбулі може дати «хороший результат». Про це під час пресконференції у Білому домі заявив президент США Дональд Трамп, передає «Суспільне».



За його словами, він думав над тим, щоб полетіти до Стамбула.



«Я не знаю, де буду у четвер. У мене так багато зустрічей, але я думав, щоб насправді полетіти туди. Думаю, така можливість з'явиться, якщо я вважатиму, що щось може статися», – сказав Трамп.



У відповідь на цю заяву президент України Володимир Зеленський зазначив, що відверто сказав про свою готовність до зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним.



«Я буду у Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не уникатимуть цієї зустрічі. І, звісно, всі ми в Україні хотіли б, щоб президент Трамп міг бути там з нами – на цій зустрічі у Туреччині. Це правильна ідея. Багато що можемо змінити», – переконаний президент.

Нагадаємо, що Путін запропонував Україні відновити прямі переговори «без попередніх умов» та призначив дату можливої зустрічі – 15 травня у Стамбулі.



Пізніше Зеленський заявив про свою готовність цього дня прибути до Туреччини та особисто зустрітися з Путіним.



Однак у Росії вже почали говорити про нібито неможливість зустрічі Зеленського та Путіна у Стамбулі.