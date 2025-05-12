Перевіряють телефони дітей: суд виніс вирок «заступнику голови» окупаційної адміністрації на Луганщині

«Заступник голови» окупаційної адміністрації Новоайдарського району на Луганщині Рустам Матіуллін. Фото: окупаційна адміністрація Новоайдарського району

Судовий вирок отримав «заступник голови» окупаційної адміністрації Новоайдарського району Луганської області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Йдеться про Рустама Матіулліна. Задокументовано, що він добровільно погодився на запропоновану окупантами посаду у січні 2023 року. До цього часу колаборант також входив до складу «очільників» окупаційної адміністрації Новоайдарського району та був «головою» так званої «ліквідаційної комісії» фейкової установи після російської реформи та створення муніципальних округів.



Зараз під керівництвом ЗС РФ Матіуллін організовує роботу органів окупаційної влади, допомагає Москві затверджувати прокремлівський режим та імітує для пропагандистських медіа інтеграцію захоплених населених пунктів до складу країни-агресора.



Він очолив «комісію у справах неповнолітніх та захисту їх прав» при фейковій адміністрації та погодився із вказівкою на перевірки телефонів дітей для виявлення тих, хто дистанційно навчається в українських школах.



Фігуранта визнали винним у колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Його заочно засудили до дев'яти років позбавлення волі із конфіскацією всього майна. Матіулліна оголосили у розшук.

Нагадаємо, що на Донеччині контррозвідка СБУ затримала протоієрея УПЦ МП, який шпигував для ФСБ в обмін на евакуацію сім'ї у РФ.