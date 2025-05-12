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Зеленський після розмови з Ердоганом: «Україна готова до прямих переговорів з Путіним»

12 травня 2025, 21:35

Зеленський після розмови з Ердоганом: «Україна готова до прямих переговорів з Путіним»

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

12 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Про це повідомив сам Зеленський.

За його словами, вони обговорили ключові деталі зустрічі у Туреччині, яка може допомогти у закінченні війни.

«Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Однаково бачимо необхідність припинення вогню. Також необхідно, щоб партнери забезпечили моніторинг припинення вогню. Ми готові до прямих переговорів з Путіним. І дуже важливо, що ми всі разом у Європі працюємо заради довгострокового забезпечення безпеки. Будемо у постійному контакті з Америкою», – сказав голова держави.

Нагадаємо, що голова Кремля Путін запропонував Україні відновити прямі переговори «без попередніх умов» та призначив дату можливої зустрічі – 15 травня у Стамбулі.

Пізніше Зеленський заявив про свою готовність цього дня прибути до Туреччини та особисто зустрітися з Путіним.

Однак у Росії вже почали говорити про нібито неможливість зустрічі Зеленського та Путіна у Стамбулі.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп не виключає можливості своєї участі у переговорах України та Росії у Стамбулі.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відповів, чи буде Київ у Стамбулі говорити з кимось із росіян, крім Путіна.

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