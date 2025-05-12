Шмигаль розповів, скільки українців отримали компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: КМУ

В Україні два роки тому розпочалася програма «єВідновлення». Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



За його словами, держава створила механізм підтримки людей, чиє житло знищене чи пошкоджене російським агресором.



«За ці два роки програма продемонструвала надзвичайну ефективність. Українці отримують компенсації на ремонт пошкодженого житла, житлові сертифікати для придбання нового будинку, виплати на будівництво приватних будинків на власних земельних ділянках. За час дії програми 100 000 українських сімей скористалися цими можливостями. Держава надіслала людям 25 мільярдів гривень на відновлення. На останньому засіданні уряду ми додатково виділили ще 665 мільйонів гривень на компенсації за ремонт квартир та будинків. За ці кошти українці матимуть змогу відремонтувати понад 7300 житлових приміщень», – стверджує прем'єр.

Нагадаємо, що на у Донецькій області ранні зернові посіяли вже на 99% від запланованих площ.