Наводив ракети та авіабомби на позиції захисників Краматорська: агента ФСБ можуть відправити «за ґрати»

Затриманий агент ФСБ на Донеччині. Фото: СБУ

Служба безпеки України завершила досудове розслідування у справі агента ФСБ, який коригував російський вогонь по позиціях Сил оборони України на Краматорському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Чоловік проводив розвідку поблизу замаскованих позицій українських військ та передавав окупантам координати потенційних цілей. Ці відомості росіяни використовували для планування ударів ракетами та керованими авіабомбами. Пріоритетними цілями армії РФ були опорні пункти, штаби та вогневі позиції артилерії ЗСУ.



Контррозвідка СБУ припинила розвідувальні дії російського агента на початковому етапі та затримала його у власному будинку. Під час обшуку у нього вилучили мобільні телефони, які він використовував для спілкування з куратором, а також боєприпаси для вогнепальної зброї.



Слідство встановило, що ФСБ завербувала 41-річного працівника агропідприємства у грудні 2024 року. Збір розвідінформації він здійснював під час робочих поїздок населеними пунктами Донеччини.



Його звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами). Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Матеріали справи направили до суду.

Нагадаємо, що суд виніс вирок «заступнику голови» окупаційної адміністрації Новоайдарського району на Луганщині Рустаму Матіулліну.