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Головне за день: У РФ відмовилися їхати на переговори до Туреччини. Удар по Сумщині

12 травня 2025, 23:24

Головне за день: У РФ відмовилися їхати на переговори до Туреччини. Удар по Сумщині

Політика

 Президент України Володимир Зеленський приїде до Туреччини, де 15 травня можуть пройти переговори з Росією, навіть якщо російська влада відмовиться перед цим припинити вогонь. Про це повідомило американське видання Axios, посилаючись на слова неназваного українського чиновника.

Президент США Дональд Трамп не відкидає можливості своєї участі у переговорах України та Росії у Стамбулі.

Однак у Раді Федерації РФ заявили про неможливість зустрічі Путіна та Зеленського 15 травня у Стамбулі. Як випливає з коментарів віце-спікера Ради Федерації Костянтина Косачова та заступника голови комітету з міжнародних справ у Радфеді Володимира Джабарова, Росія відхиляє цю пропозицію.

Завищені вимоги глави Кремля Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні дратують американського лідера. США можуть запровадити додаткові санкції проти Росії. Про це повідомили джерела видання Bloomberg.

Суспільство

 У Слов'янську на Донеччині досі залишаються понад 50 тисяч мешканців.

На Донеччині на підконтрольній Україні території закінчується посівна. Ранні зернові посіяли вже на 99% запланованих площ.

Колишній «народний губернатор Донбасу», ветеран «Руської весни» Павло Губарєв у «День ДНР» закликав російських військових не здавати зброю у разі заморожування війни.

В окупованій частині Запорізької області з 12 травня змінили тривалість комендантської години. Тепер обмеження діятимуть з 23:00 до 5:00.

Бойові дії

 У ніч на 12 травня російський безпілотник атакував цивільний вантажний поїзд у Донецькій області , поранено машиніста. Росіяни атакували Костянтинівку дронами та авіабомбами ФАБ-250, пошкоджено будинки, частково зруйновано лінії електропостачання та пошкоджено ділянки залізничної колії. На Сумщині загинула одна людина, трьох поранено через удар по службовому автомобілю одного з підприємств критичної інфраструктури.

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