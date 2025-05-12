Головне за день: У РФ відмовилися їхати на переговори до Туреччини. Удар по Сумщині

Політика



Президент України Володимир Зеленський приїде до Туреччини, де 15 травня можуть пройти переговори з Росією, навіть якщо російська влада відмовиться перед цим припинити вогонь. Про це повідомило американське видання Axios, посилаючись на слова неназваного українського чиновника.



Президент США Дональд Трамп не відкидає можливості своєї участі у переговорах України та Росії у Стамбулі.



Однак у Раді Федерації РФ заявили про неможливість зустрічі Путіна та Зеленського 15 травня у Стамбулі. Як випливає з коментарів віце-спікера Ради Федерації Костянтина Косачова та заступника голови комітету з міжнародних справ у Радфеді Володимира Джабарова, Росія відхиляє цю пропозицію.



Завищені вимоги глави Кремля Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні дратують американського лідера. США можуть запровадити додаткові санкції проти Росії. Про це повідомили джерела видання Bloomberg.



Суспільство



У Слов'янську на Донеччині досі залишаються понад 50 тисяч мешканців.



На Донеччині на підконтрольній Україні території закінчується посівна. Ранні зернові посіяли вже на 99% запланованих площ.



Колишній «народний губернатор Донбасу», ветеран «Руської весни» Павло Губарєв у «День ДНР» закликав російських військових не здавати зброю у разі заморожування війни.



В окупованій частині Запорізької області з 12 травня змінили тривалість комендантської години. Тепер обмеження діятимуть з 23:00 до 5:00.



Бойові дії



У ніч на 12 травня російський безпілотник атакував цивільний вантажний поїзд у Донецькій області , поранено машиніста. Росіяни атакували Костянтинівку дронами та авіабомбами ФАБ-250, пошкоджено будинки, частково зруйновано лінії електропостачання та пошкоджено ділянки залізничної колії. На Сумщині загинула одна людина, трьох поранено через удар по службовому автомобілю одного з підприємств критичної інфраструктури.