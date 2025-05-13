Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

DeepState повідомляє про просування російських військ у Донецькій області

13 травня 2025, 08:29

DeepState повідомляє про просування російських військ у Донецькій області

На карті DeepState зазначено просування російських військових у Торецьку Донецької області На карті DeepState зазначено просування російських військових у Торецьку Донецької області

Війська РФ не залишають спроб прорвати українську оборону у напрямку Костянтинівки, яка є однією із цілей захоплення на шляху до повної окупації Донецької області.

Про оновлення ситуації на фронті розповіли у телеграм-каналі проекту DeepState у ніч проти 13 травня.

Зазначається, що російські окупаційні війська просунулися в місті Торецьк, а також біля Романівки та Новооленівки.

«Ворог просунувся в Торецьку, біля Романівки та Новооленівки», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що геолокаційні кадри, опубліковані 10 травня, свідчать, що українські сили нещодавно просунулися на північ від селища Дружба на Торецькому напрямку. У той же час Росія зосередила багато військ і намагається наступати широким фронтом на Покровському напрямку.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Війна DeepState Фронт просування війск рф
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Вічний вогонь та вічна брехня: «Велика Перемога» як сакральна релігія РФ
Чому Росія святкує День Перемоги 9 травня та позиціонує себе як єдину переможницю
08 травня 2025, 12:52
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:24
Головне за день: У РФ відмовилися їхати на переговори до Туреччини. Удар по Сумщині
14:22
Екс-ватажок угрупування «ДНР» закликав військових до заколоту у разі заморозки війни
12:02
В окупованій частині Запорізької області змінили комендантську годину
23:00
Головне за день: Переговори у Туреччині призначено на 15 травня. Як громадяни Таджикистану опиняються на війні
16:26
У Маріуполі забивають баранів посеред багатоповерхівок: «Руський мир» у дії
15:55
У Сімферополі запустили фейкове медіа «Таврія» на вкраденому обладнанні з Херсона
15:50
11 травня – річниця фейкових «референдумів» на Донбасі, які призвели до кровопролиття
14:04
Окупанти тиснуть на бізнес: м'ясокомбінат у Луганську під загрозою закриття
23:08
Головне за день: Зустріч «коаліції рішучих» у Києві. Пропозиція 30-денного припинення вогню
23:10
Головне за день: Пам'ятник Сталіну у Мелітополі. Як пройшло 9 травня в окупації
21:40
Члени «МВС ДНР» провели фотосесію у формі комісарів радянської міліції
21:14
9 травня в окупованому Маріуполі: неправильний «Безсмертний полк» та автопробіг на руїнах
15:37
«ДНР» відкрила залізничний вокзал в окупованому Донецьку: куди їдуть російські електровози
14:26
До «мешканців Донбасу» зараховували вибірково — на Савур-Могилу 9 травня не пускали людей
11:33
В окупованому Мелітополі встановили пам'ятник Сталіну
09:55
У тимчасово окупованій Макіївці біда з каналізацією
08:59
В окупованому Луганську збираються завершити облаштування військового навчального центру для молоді. Що про нього відомо
23:00
Головне за день: Трамп анонсував переговори із Зеленським. Як минула перша доба «перемир'я»
22:44
Знесення замість відновлення: що сталося з будинком у Донецьку після обстрілу 2022 року
22:19
В окупованому Луганську також відключать мобільний зв'язок на 9 травня
усі новини
11:44
СОУ залишають Багатир: ЗС РФ посилюють тиск на Костянтинопіль
11:25
В Офісі президента заявили про готовність змінити документи, які забороняють переговори з Путіним
10:55
ССО України знищили новітній БУК-М3 і РСЗВ «Ураган-1» ударними дронами
10:55
За добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донецької області: є загиблий та поранені
10:39
Росіяни вбили одного жителя Донеччини за добу, ще двох поранено
10:26
ГУР України показало застосування ракет С-200 як ОТРК
10:23
Зеленський готовий говорити у Стамбулі лише з Путіним — Подоляк
10:10
Повітряні Сили ЗСУ знищили дві штурмові групи РФ у Запорізькій області
09:39
Сили ППО збили 10 російських дронів за ніч
09:29
Після заяви Трампа в Європі відклали запровадження нових санкцій проти РФ — ЗМІ
09:19
На Харківщині за добу зафіксовано 166 обстрілів: поранено двох людей
08:29
DeepState повідомляє про просування російських військ у Донецькій області
23:24
Головне за день: У РФ відмовилися їхати на переговори до Туреччини. Удар по Сумщині
22:58
Наводив ракети та авіабомби на позиції захисників Краматорська: агента ФСБ можуть відправити «за ґрати»
22:12
Шмигаль розповів, скільки українців отримали компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло
21:35
Зеленський після розмови з Ердоганом: «Україна готова до прямих переговорів з Путіним»
21:16
Перевіряють телефони дітей: суд виніс вирок «заступнику голови» окупаційної адміністрації на Луганщині
20:38
У Зеленського відповіли, чи буде Україна в Стамбулі говорити з кимось із росіян, крім Путіна
20:05
ЗСУ знищили піхоту в укриттях та опорні вогневі точки армії РФ на Краматорському напрямку: кадри операції
19:11
Трамп не виключає можливості своєї участі у переговорах України та Росії у Стамбулі: Зеленський відреагував
усі новини
ВІДЕО
Влучання дрона по техніці ЗС РФ. Фото: кадр із відео ССО України знищили новітній БУК-М3 і РСЗВ «Ураган-1» ударними дронами
13 травня, 10:55
Кадри запуску С-200. Фото: кадр із відео ГУР України показало застосування ракет С-200 як ОТРК
13 травня, 10:26
Російська піхота в укриттях на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили піхоту в укриттях та опорні вогневі точки армії РФ на Краматорському напрямку: кадри операції
12 травня, 20:05
Евакуація мами із сином з Мирнограда. «Почало «прилітати» все ближче»: поліцейські врятували маму із сином з прифронтового Мирнограда
12 травня, 18:38
Удар FPV-дрона РФ. Фото: кадр із відео Удар FPV-дрона у Сумах: безпілотники РФ залітають усе далі
12 травня, 17:01
Знищений «Шахед». Фото: кадр із відео Прикордонники збили 6 російських «Шахедів» за добу: де саме
12 травня, 15:35
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір