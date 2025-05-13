DeepState повідомляє про просування російських військ у Донецькій області

На карті DeepState зазначено просування російських військових у Торецьку Донецької області

Війська РФ не залишають спроб прорвати українську оборону у напрямку Костянтинівки, яка є однією із цілей захоплення на шляху до повної окупації Донецької області.

Про оновлення ситуації на фронті розповіли у телеграм-каналі проекту DeepState у ніч проти 13 травня.

Зазначається, що російські окупаційні війська просунулися в місті Торецьк, а також біля Романівки та Новооленівки.

«Ворог просунувся в Торецьку, біля Романівки та Новооленівки», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що геолокаційні кадри, опубліковані 10 травня, свідчать, що українські сили нещодавно просунулися на північ від селища Дружба на Торецькому напрямку. У той же час Росія зосередила багато військ і намагається наступати широким фронтом на Покровському напрямку.