Повітряні Сили ЗСУ знищили дві штурмові групи РФ у Запорізькій області

Пілоти ЗСУ завдали точного удару по позиціях РФ у Запорізькій області, повідомляється у блозі «Соняшник».
Ворожа піхота зосередилася в кількох бліндажах, коли по ній було завдано удару чотирма високоточними авіабомбами GBU-39.
«Авіабомби знищили плани противника», - йдеться в повідомленні.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ опублікували добірку відео, на яких зафіксовано удари по штурмових групах російських військ, що пересувалися біля шахт.
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