Повітряні Сили ЗСУ знищили дві штурмові групи РФ у Запорізькій області

Результат скидання GBU-39. Фото: кадр із відео

Пілоти ЗСУ завдали точного удару по позиціях РФ у Запорізькій області, повідомляється у блозі «Соняшник».



Ворожа піхота зосередилася в кількох бліндажах, коли по ній було завдано удару чотирма високоточними авіабомбами GBU-39.



«Авіабомби знищили плани противника», - йдеться в повідомленні.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ опублікували добірку відео, на яких зафіксовано удари по штурмових групах російських військ, що пересувалися біля шахт.