Зеленський готовий говорити у Стамбулі лише з Путіним — Подоляк

Зеленський висловив готовність зустрітися у Стамбулі лише з Путіним. Ілюстративне фото

Президент України Володимир Зеленський у Стамбулі не зустрічатиметься з будь-яким іншим представником Росії, окрім президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі The Breakfast Show.

Подоляк зазначив, що можлива двостороння зустріч у Стамбулі на нижчому рівні безглузда.

Володимир Путін поки не повідомляв, чи збирається бути присутнім на переговорах Росії та України в Стамбулі, які намічені на 15 травня.

Нагадаємо, раніше в Раді Федерації РФ заявили про неможливість зустрічі Путіна та Зеленського 15 травня у Стамбулі. Як випливає з коментарів віце-спікера Ради Федерації Костянтина Косачова та заступника голови комітету з міжнародних справ у Радфеді Володимира Джабарова, Росія відхиляє цю пропозицію. Косачов у коментарі для телеканалу «Росія 24» назвав заяву Зеленського «комедіантством та виставою».