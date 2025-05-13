Росіяни вбили одного жителя Донеччини за добу, ще двох поранено

12 травня росіяни вбили одного жителя Донецької області — у селі Зоря, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.







«Ще двоє людей за добу дістали поранення: один — у населеному пункті Дорожнє, другий — у Світлому», - уточнив він.



Від початку вторгнення Росії в Україну в Донецькій області загинуло 3 207 мирних жителів, ще 7 103 людини дістали поранення.

Нагадаємо, протягом минулої доби РФ атакувала три населені пункти Харківської області.