Росіяни вбили одного жителя Донеччини за добу, ще двох поранено

12 травня росіяни вбили одного жителя Донецької області — у селі Зоря, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Ще двоє людей за добу дістали поранення: один — у населеному пункті Дорожнє, другий — у Світлому», - уточнив він.
Від початку вторгнення Росії в Україну в Донецькій області загинуло 3 207 мирних жителів, ще 7 103 людини дістали поранення.
Нагадаємо, протягом минулої доби РФ атакувала три населені пункти Харківської області.
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