ССО України знищили новітній БУК-М3 і РСЗВ «Ураган-1» ударними дронами

Влучання дрона по техніці ЗС РФ. Фото: кадр із відео

Сили спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами знищили новітній російський зенітно-ракетний комплекс БУК-М3 і РСЗВ «Ураган-1», повідомили в Командуванні ССО.

#Ukraine 's SOF заборонено розширений Russian Buk-M3 missile system and Uragan-1 Uragan-1 multicaliber 220/300mm MLRS використовуючи лотеріювання munitions. Special operators spotted both advanced pieces of Russian military hardware during a special reconnaissance mission. pic.twitter.com/Qnv7IyBZQg — SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) May 13, 2025



БУК-М3 прикривав позиції російських військ на землі та був одним із ключових елементів протиповітряної оборони ворога.



Під час розвідувальної операції бійці ССО виявили БУК-М3 на бойовому чергуванні та РСЗВ «Ураган-1». Після швидкої підготовки оператори запустили ударні дрони й точно вразили обидві цілі.