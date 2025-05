ССО України знищили новітній БУК-М3 і РСЗВ «Ураган-1» ударними дронами

Сили спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами знищили новітній російський зенітно-ракетний комплекс БУК-М3 і РСЗВ «Ураган-1», повідомили в Командуванні ССО.

#Ukraine 's SOF заборонено розширений Russian Buk-M3 missile system and Uragan-1 Uragan-1 multicaliber 220/300mm MLRS використовуючи лотеріювання munitions. Special operators spotted both advanced pieces of Russian military hardware during a special reconnaissance mission. pic.twitter.com/Qnv7IyBZQg