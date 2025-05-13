СОУ залишають Багатир: ЗС РФ посилюють тиск на Костянтинопіль

Просування ЗС РФ. Фото: скріншот DeepState

На Новопавлівському напрямку сили оборони України залишають населений пункт Багатир, повідомляє військовий Telegram-канал «Рапорт Сержанта+».



«Таким чином, село фактично окуповане російськими військами. Це створює загрозу для тилових позицій ЗСУ, оскільки противник отримав можливість перерізати трасу на Костянтинопіль», - йдеться у повідомленні.



На думку автора каналу, захоплення Костянтинополя може зайняти кілька днів, оскільки тиск російських сил продовжує посилюватися.



Водночас Генштаб ЗСУ повідомляє про відбиття 24 атак противника поблизу Костянтинополя, Багатиря, Зеленого Поля, Новосілок та в напрямку Шевченко.

Просування ЗС РФ на Новопавлівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Раніше повідомлялося, що на південний захід від Костянтинівки окупантам вдалося просунутися через слабку підготовку деяких українських підрозділів та недостатні можливості ударних дронів.