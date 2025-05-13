У Луганську відключили мобільний зв'язок під час «святкувань» 12 травня

В окупованому Луганську 12 травня через дії окупаційної адміністрації зник мобільний зв'язок, повідомляє realgazeta.



За даними місцевих Telegram-каналів, у центрі міста відключили базові станції зв'язку, коли там зібрався натовп для святкування так званого «Дня республіки». Причини відключення адміністрація не пояснила.



Це спричинило перевантаження станцій, що залишилися, і зв'язок зник по всьому Луганську. На Театральній площі відбулися концерти й салют. Деякі жителі залишилися незадоволені святковим феєрверком.



«Здається, фари яскравіше світили», - прокоментувала одна з жительок Луганська.