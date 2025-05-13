Інтенсивність російських ударів по Україні різко знизилася напередодні можливих переговорів у Туреччині

Напередодні можливих переговорів у Стамбулі різко знизилася інтенсивність російських ударів по Україні. Ілюстративне фото

Росія різко знизила інтенсивність ударів по Україні перед можливими переговорами у Туреччині за участю Трампа. Це випливає із аналізу повідомлень Повітряних сил ЗСУ за останні дні.

Так, російські військові в ніч проти вівторка атакували Україну 10 безпілотниками, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Це більш ніж у 10 разів менше, ніж у дві попередні ночі. Перед цим європейські партнери України зажадали від Росії погодитись на 30-денне перемир'я до початку переговорів 15 травня.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові в ніч проти вівторка запустили по Україні 10 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Усі вони були збиті ППО, йдеться у зведенні українських військових.

Інтенсивність російських обстрілів у дві попередні ночі була суттєво вищою — у ніч на неділю та в ніч на понеділок Росія запускала по 108 дронів по Україні, випливає зі зведень Повітряних сил ЗСУ.

До цього протягом трьох діб, коли діяло оголошене Кремлем в односторонньому порядку «перемир'я», російські військові не використовували ударних безпілотників в атаках по Україні, випливало з повідомлень українських військових.

За добу перед «перемир'ям», 7 травня, російські військові випустили по Україні 218 безпілотників і п'ять ракет «Іскандер-М», повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Судячи з даних Міноборони Росії, з ночі на понеділок припинилися удари безпілотниками з боку України. У понеділок і вівторок (на момент публікації) російське військове відомство не повідомляло про українські безпілотникі, збиті над міжнародно визнаними територіями країни та окупованим Кримом. У неділю, за даними відомства, російська ППО знищила вісім дронів ЗСУ за межами фронту.

Для порівняння, за три дні «перемир'я», за даними Міноборони РФ, поза зоною бойових дій було збито 58 українських безпілотників. Минулого вівторка Міноборони звітувало про знищення 202 БПЛА за межами лінії фронту.