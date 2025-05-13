Українські дрони атакували асфальтобетонний завод у Луганську

Результат «прильоту» на завод у Луганську.

У Луганську 13 травня чотири українські дрони атакували асфальтобетонний завод, повідомили в окупаційній адміністрації міста.

Результат «прильоту» на завод у Луганську.

За їхніми даними, три ударні дрони літакового типу завдали першого удару рано вранці. Менше ніж за годину завод зазнав ще однієї атаки.

Результат «прильоту» на завод у Луганську.

У результаті сталася пожежа. За даними місцевих Telegram-каналів, пошкоджено цивільні автомобілі та адміністративну будівлю підприємства.

Пізніше стало відомо, що двоє співробітників МНС, які прибули для гасіння пожежі на асфальтобетонному заводі, загинули вранці. Ще двоє дістали пораненн.