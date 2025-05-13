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ЗСУ показали дрон із гранатометом: удар по окупантах потрапив на відео

13 травня 2025, 13:00

ЗСУ показали дрон із гранатометом: удар по окупантах потрапив на відео

Дрон із гранатометом у дії. Фото: кадр із відео Дрон із гранатометом у дії. Фото: кадр із відео

Українські бійці з підрозділу BULAVA (ОПБр ім. Б. Хмельницького) вперше продемонстрували бойове застосування дрона з гранатометом. Відео опублікував канал «Дикі шершні».

На кадрах видно, як дрон «Королева шершнів» завдає удару по ворожій піхоті, використовуючи гранатомет.

«Так окупант отримав "ексклюзивне" ураження», - підписали відео дроноводи.

Раніше Сили спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами знищили новітній російський зенітно-ракетний комплекс БУК-М3 та РСЗВ «Ураган-1».

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