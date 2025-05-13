Через аварію в низці міст окупованої Донеччини скоротять подачу води

У дев'яти містах окупованої частини Донецької області через аварію на мережах водопостачання очікується скорочення подачі води.

Про це сьогодні повідомили у так званому «Міністерстві будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства ДНР», повідомляє окупаційне видання ДАН.

«Через аварію на мережах водопостачання подачу води тимчасово скоротять у деяких округах. Подача води буде скорочена на 10-20% у Горлівці, Єнакієвому, Дебальцевому, Вуглегірську, Кіровському, Жданівці, Сніжному, Торезі та Шахтарську», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аварійні бригади вже розпочали роботи.

Видання повідомляє, що «штаб із теплопостачання та водопостачання ДНР» було створено у 2024 році, щоб координувати роботу ЖКГ у складних умовах. Його діяльність контролює особисто Денис Пушилін.