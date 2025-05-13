Рада підтримала зміни до Бюджетного кодексу для Угоди щодо надр

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №13256 про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації угод з видобутку корисних копалин. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
У першому читанні «за» проголосували 286 депутатів (зі скороченням терміну подання поправок).
Згідно з проєктом, Україна перераховуватиме до спеціального фонду державного бюджету половину коштів, отриманих після набрання чинності угоди від:
Ці кошти спрямовуватимуться до Фонду відновлення за рішенням головного розпорядника, яким, імовірно, стане Мінекономіки.
Железняк зазначив, що якби такі угоди діяли з 2019 року, Україна могла б отримати близько $71 млн.
Нагадаємо, Верховна Рада України ратифікувала Угоду про копалини між Україною та США.
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