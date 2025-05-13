Рада підтримала зміни до Бюджетного кодексу для Угоди щодо надр

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №13256. Фото: Железняк

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №13256 про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації угод з видобутку корисних копалин. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.



У першому читанні «за» проголосували 286 депутатів (зі скороченням терміну подання поправок).

Згідно з проєктом, Україна перераховуватиме до спеціального фонду державного бюджету половину коштів, отриманих після набрання чинності угоди від:

ренти за видобуток корисних копалин з нових ліцензій (нафта, газ, газовий конденсат та інші ресурси, зазначені в додатку А до Угоди);

видачі нових спецдозволів на користування надрами;

реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.

Ці кошти спрямовуватимуться до Фонду відновлення за рішенням головного розпорядника, яким, імовірно, стане Мінекономіки.



Железняк зазначив, що якби такі угоди діяли з 2019 року, Україна могла б отримати близько $71 млн.

Нагадаємо, Верховна Рада України ратифікувала Угоду про копалини між Україною та США.