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На Лиманському напрямку ЗСУ взяли в полон узбецького найманця

13 травня 2025, 14:44

На Лиманському напрямку ЗСУ взяли в полон узбецького найманця

Громадянин Узбекистану потрапив у полон ЗСУ. Фото: кадр із відео Громадянин Узбекистану потрапив у полон ЗСУ. Фото: кадр із відео

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Лиманському напрямку взяли в полон громадянина Узбекистану. Відео з полоненим оприлюднила бригада.



За словами найманця, він погодився брати участь у бойових діях за російське громадянство і 2 млн рублів.

«Уміт (так його звуть) пішов на штурм, отримав по зубах, загубився і вийшов на позиції нашого 106-го батальйону», - повідомили українські військові.

Нагадаємо, у Торецьку ЗСУ взяли в полон африканського найманця.

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