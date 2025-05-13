На Лиманському напрямку ЗСУ взяли в полон узбецького найманця

Громадянин Узбекистану потрапив у полон ЗСУ. Фото: кадр із відео

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Лиманському напрямку взяли в полон громадянина Узбекистану. Відео з полоненим оприлюднила бригада.







За словами найманця, він погодився брати участь у бойових діях за російське громадянство і 2 млн рублів.



«Уміт (так його звуть) пішов на штурм, отримав по зубах, загубився і вийшов на позиції нашого 106-го батальйону», - повідомили українські військові.

Нагадаємо, у Торецьку ЗСУ взяли в полон африканського найманця.